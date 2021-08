Goiânia é a segunda capital com a gasolina mais cara

Os combustíveis mantêm pressão sobre a inflação em Goiânia. O item com maior peso na cesta de compras das famílias com rendimentos entre um e 40 salários mínimos é a gasolina. No Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ela subiu 2,10% em julho e acumula alta de 28,31% em 2021, conforme divulgou ontem o IBGE. Ao todo, o indicador mensal na capital acelerou para 0,92% – a maior variação para o mês desde 2002 – com acumulado de 4,58% no ano.

O porcentual de janeiro a julho já é maior do que o somado em 2020, que fechou em 4,33%. No País, a inflação registra maior alta em 19 anos com 8,99% em 12 meses. Pelo índice oficial, o transporte está com elevação persistente por causa dos combustíveis, que tiveram em Goiânia a sexta alta em 2021. Por isso, também é considerado o grupo mais importante entre os nove pesquisados pelo IBGE, o que tem maior peso na equação e no orçamento familiar.

Goiás tem 86 cidades sem mortes de Covid-19 em julho

Dos 246 municípios goianos, 86 não registraram mortes por Covid-19 em julho. O quadro é o mais favorável desde fevereiro deste ano, quando as cidades goianas começaram a lidar com a segunda e mais letal onda da pandemia. Os gestores que não contabilizaram casos fatais durante o último mês comemoram o resultado positivo, mas falam sobre possíveis oscilações.

Até a noite desta terça-feira (10), Goiás contabilizava 21.448 óbitos em razão da Covid-19. Desse total, 13.954, ou 65%, foram registrados em 2021. O mês de março foi o pior em número de casos e também o período em que mais municípios registraram fatalidades. Foram 6.042 óbitos divididos entre 201 cidades.

Clima faz folhas caírem mais cedo em Goiás

Em 2021, a mudança do clima, ao que tudo indica, não está sendo sentida somente pelo homem, mas também pela vegetação e muito perto de nós, nos ambientes urbanos. Numa reação à forte estiagem e também às temperaturas abaixo da média para esta época do ano, as árvores caducifólias passaram a desprender mais cedo e em maior velocidade as suas folhas. Os ipês, símbolo do Cerrado, também reagem à alteração climática, desobedecendo a uma ordem tradicional de floração.

As árvores caducifólias, como são chamadas as espécies que perdem suas folhas a partir do outono e seguem até o inverno, época mais seca, como um meio de autopreservação, têm chamado a atenção este ano. Há quase 20 anos gerente do residencial Portal do Sol 1, Wander Amaral Asmar conta que a mudança foi drástica do ano passado para cá. “Somente num trecho linear de 2,3 mil metros, ao lado do muro, estamos retirando mais de 350 sacos de cem litros de folhas por semana. Em 2020, em média, retirávamos 250. Noto que o processo tem sido mais rápido e temo que algumas árvores não sobrevivam à seca.”