Goiânia colocará sommelier de vacina no fim da fila Prefeito Rogério Cruz assinará decreto com esta finalidade nos próximos dias

O prefeito Rogério Cruz vai assinar, nos próximos dias, decreto que penaliza quem se recusar a tomar a vacina por causa da marca com o envio para o final da fila, isto é, quando todos os goianienses com mais de 18 anos estiverem vacinados. A decisão foi anunciada após 346 pessoas se recusarem a receber a vacina no drive-thru do Passeio das Águas, nesta terça-feira (13), o...