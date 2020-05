Na última terça-feira (5), Goiânia computava 14 óbitos pelo novo coronavírus (Covid-19). De lá para cá a capital contabilizou 11 novas mortes pela doença, chegando a 25 vítimas no total. Nesse mesmo período, mais 210 novos casos de Covid-19 foram confirmados. Hoje, o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mostra que 757 pessoas foram infectadas pelo vírus na cidade.

Pessoas com idade entre 20 e 39 anos foram as mais infectadas em Goiânia, com 309 casos, o equivalente a 41% do geral. Outros 275 casos (36%) foram notificados em pacientes com idades entre 40 e 59. Os idosos representam 18% das confirmações, com 134 casos. Crianças e jovens, com idade entre 0 e 19 anos, representam 5% dos casos com 39 registros.

Quando se analisa a profissão, o boletim detalha que 244, o equivalente a 32% do total, são profissionais da saúde. A investigação continua sendo realizada em 76 casos e o restante não se trata da área da saúde.

Outro ponto que preocupa as autoridades é referente aos óbitos. Das 25 vítimas, 20 (80%) tinham mais de 60 anos. Quatro entre 40 e 59 anos (16%) e um entre 20 e 39 anos (4%).