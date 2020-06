Vinte e quatro novos casos do novo coronavírus (Sars-Cov-2) foram registrados nas últimas 24 horas em Goiânia. O número de infectados, segundo boletim divulgado na tarde deste domingo (14) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), é de 3.253. O número de mortes se manteve em 88, o mesmo dado informado neste sábado (13).

De acordo com a SMS, dos 3.253 casos confirmados, 2.237 (69%) estão sob investigação epidemiológica. A maioria dos infectados, 1.758, pelo vírus são mulheres. A faixa etária de maior incidência da doença é de 20 a 39 anos, representando 44%.

Em boletim divulgado nesta tarde, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informou quatro novos casos e três mortes pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). O boletim informa ainda que há 7.944 casos e 211 mortes confirmadas. De acordo com a pasta, no Estado há 33.528 casos suspeitos em investigação, 17.357 já foram descartados e 34 mortes suspeitas seguem em investigação.

Redução

Novamente, o baixo número de casos confirmados, 24, chama a atenção. Nos últimos dias as confirmações estavam na casa das centenas até a sexta-feira (12) quando o registro foi de 196. A variação pode estar associada à dificuldade que um laboratório particular relatou em atender à elevada demanda no Estado, inclusive as análises da capital.