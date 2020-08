Goiânia tem, nesta sexta-feira (7), 21.254 casos do novo coronavírus, 719 a mais do que ontem. Ao todo, 11.058 dos infectados são do sexo feminino e 10.196 são do sexo masculino. A faixa etária mais afetada pelo vírus na capital continua sendo de pessoas entre 20 e 39 anos, com 9.052 casos. Logo depois a estatística da infecção em Goiânia mostra 7.594 registros de pessoas entre 40 e 59 anos e mais 3.453 de idosos acima dos 60 anos. Crianças e adolescentes até 19 anos somam 1.155 casos.

O boletim divulgado esta tarde pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ainda mostra que que o total de mortes chegou a 543, com mais duas confirmações nas últimas 24 horas. Foram 318 vítimas do sexo masculino e 225, do sexo feminino. As pessoas com mais de 60 anos são as principais vítimas. Desde o começo da pandemia, 409 idosos morreram por conta da doença. Ainda há registro de 107 mortes de pessoas entre 40 e 59 anos, 28 mortes de pessoas entre 20 e 39 e uma morte de menores de 19 anos.

Os sintomais mais apresentados pelas vítimas foram: falta de ar, tosse e febre. A comorbidade que mais afetou as vítimas em Goiânia foram: cardiopatia, diabetes, hipertensão, doenças renais, problemas respiratórios e obesidade. Do total de infectados, 19.512 não precisaram de internação hospitalar para tratamento da doença, diferente de outros 1.742 que tiveram que passar algum tempo em unidades de saúde, sendo 777 em leitos de terapia intensiva.