Nesta sexta-feira (16), Goiânia está aplicando a primeira dose da vacina contra a Covid-19 apenas em gestantes, puérperas e idosos, no UPA Domingos Viggiano, das 8h às 17h. Com o fim do estoque de imunizantes, a vacinação por idade foi suspensa no drive-thru do shopping Passeio das Águas. Já a segunda dose da Astrazeneca está sendo aplicada em pessoas com aprazamento para o dia 21 de julho. Confira:

- Iniciais de A a L: atendimento das 8h às 12h

- Iniciais de M a Z: atendimento das 12h às 16h



▪️ Escola Municipal Francisco Matias: Rua Carlos Gomes - Parque Anhanguera, Goiânia - GO

▪️ Escola Municipal Coronel José Viana Alves: Rua CM7 - Setor Cândida de Morais, Goiânia - GO

▪️ Escola Municipal Lions Clube Bandeirante: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30 - Bairro Goiá, Goiânia - GO

▪️ Escola Municipal Bárbara de Souza Morais: Av. Uruguaiana - Jardim Novo Mundo, Goiânia - GO

▪️ Escola Municipal Rotary Goiânia Oeste: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19 - Jardim América, Goiânia - GO

▪️ Área I da PUC: Rua 235, 722 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO▪️ Salão Comunitário Jesus Bom Pastor (ao lado do CSF Guanabara I)

