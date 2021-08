A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia antecipou a aplicação da segunda dose das vacinas Astrazeneca, Coronavac e Pfizer para quem está marcado até o dia 2 de setembro. Quem fizer parte desse grupo pode dirigir-se até as unidades de saúde espalhadas pela capital, sem necessidade de agendamento, das 8h às 17h - Na Área I da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) o atendimento é até as 16h. O comparecimento aos locais deve ser conforme as iniciais dos nomes, sendo o período matutino para iniciais de A a L, e o período vespertino para iniciais de M a Z.

Vacina Astrazeneca

- CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo De Bulhões, Qd 100, Conjunto Vera Cruz II

- Núcleo Socioambiental do Puama: Rua D1, 49, Novo Horizonte

- Igreja de Cristo em Células: Rua FN-2, Lote 2, Jardim Fonte Nova

- Salão Comunitário Jesus Bom Pastor: Rua Porto Alegre (ao lado do CSF Guanabara I)

- Paróquia Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo: Rua-148, 875, Jardim América

- Centro Social Imaculada Conceição (Paróquia Bom Jesus): Praça Washington, s/n, Qd. 176 Lt. 15, Jardim Novo Mundo

Vacina Pfizer

- Área I da PUC: Rua 235, 722, Setor Leste Universitário

- CSF Parque Santa Rita: Rua SR-1, 290, Parque Santa Rita

- CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo De Bulhões, Qd 100, Conjunto Vera Cruz II

- Ciams Urias Magalhães: Entre as ruas Guajajara, Caritos Madeiras e Paranaíba, s/n, Setor Urias Magalhães

- Igreja de Cristo em Células: Rua FN-2, Lote 2, Jardim Fonte Nova

- Centro Social Imaculada Conceição (Paróquia Bom Jesus): Praça Washington, s/n, Qd. 176 Lt. 15, Jardim Novo Mundo

Vacina Coronavac

- Área I da PUC: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário

- Paróquia Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo: Rua-148, 875, Jardim América

- Núcleo Socioambiental do Puama: Rua D1, 49, Novo Horizonte

- Igreja de Cristo em Células: Rua FN-2, Lote 2, Jardim Fonte Nova

- Salão Comunitário Jesus Bom Pastor: Rua Porto Alegre (ao lado do CSF Guanabara I)

A aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas a partir de 18 anos segue sendo realizada em 20 postos espalhados pela capital. São 19 pontos fixos que funcionam mediante agendamento pelo site da administração municipal ou pelo aplicativo Prefeitura 24 horas; mais o drive-thru do shopping Passeio das Águas, onde são distribuídas duas mil senhas diariamente.

As gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto) podem receber as duas doses no Centro Municipal de Vacinação (CMV), localizado no setor Pedro Ludovico. No local, o atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.