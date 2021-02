Cidades Goiânia aplica 1,2 mil doses na xepa da vacina Alguns frascos de imunizantes têm unidades a mais que “sobram” e são aproveitadas em outras pessoas do grupo prioritário

Goiânia já aplicou 1.221 doses de vacinas remanescentes - aquelas que sobram em frascos já abertos no fim do dia de vacinação - contra o coronavírus (Sars-CoV-2). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), elas são aplicadas em pessoas que não estão incluídas na agenda do dia, mas que fazem parte do grupo prioritário ampliado. Se encaixam nesse perfil profissi...