Nesta terça-feira (20), a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas a partir de 39 anos está sendo aplicada em três postos de Goiânia, sendo duas unidades de saúde que atendem via agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas, e o drive-thru do shopping Passeio das Águas, que funciona por demanda espontânea. Já a segunda dose do imunizante para quem está agendado em 23 de julho está sendo aplicada em sete unidades de saúde da capital segundo a inicial do nome.

>> Receba gratuitamente em seu whatsapp notícias de Goiás sobre vacinação, Covid-19, decretos e outras informações relevantes. Clique. <<

A Secretaria Municipal de Saúde também retomou a vacinação dos trabalhadores da saúde, da educação e pessoas com comorbidades ou deficiências. O atendimento é realizado por agendamento, das 8h às 17h, apenas no CSF Leste Universitário. Já os idosos que ainda não tomaram a primeira dose ou o reforço, gestantes e puérperas, devem dirigir-se até a UPA Dr. Domingos Viggiano, sem necessidade de agendamento, entre 8h e 17h.

Confira:

- Pessoas a partir de 39 anos (sem agendamento) - drive thru - a partir das 8h

▪️ Shopping Passeio das Águas

Av. Perimetral Norte, 8303 - Fazenda Caveiras

- Pessoas a partir de 39 anos (por agendamento) - pedestre - (8h às 17h)

Distrito Oeste

▪️ CSF São Francisco: Av. das Palmeiras, Bairro - s/n - São Francisco, Goiânia - GO

Distrito Leste

▪️ CSF Recanto das Minas Gerais: Rua Siena, s/n - St. Recanto das Minas Gerais, Goiânia - GO

- Segunda dose da Astrazeneca para pessoas com segunda dose agendada para o dia 23 de julho (sem agendamento) - pedestre - (8h às 16h)

▪️ Escola Municipal Francisco Matias: Rua Carlos Gomes - Parque Anhanguera, Goiânia - GO

▪️ Escola Municipal Coronel José Viana Alves: Rua CM7 - Setor Cândida de Morais, Goiânia - GO

▪️ Escola Municipal Lions Clube Bandeirante: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30 - Bairro Goiá, Goiânia - GO

▪️ Escola Municipal Bárbara de Souza Morais: Av. Uruguaiana - Jardim Novo Mundo, Goiânia - GO

▪️ Escola Municipal Rotary Goiânia Oeste: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19 - Jardim América, Goiânia - GO

▪️ Área I da PUC: Rua 235, 722 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO

▪️ Salão Comunitário Jesus Bom Pastor (ao lado do CSF Guanabara I)

- Iniciais de A a L: atendimento das 08h às 12h

- Iniciais de M a Z: atendimento das 12h às 16h

- Primeira dose para trabalhadores da Saúde, pessoas com comorbidades e deficiências, profissionais da Educação (por agendamento) - pedestre - (8h às 17h)

▪️ CSF Leste Universitário: R. 218 - Setor Leste Universitário, Goiânia – GO

- Primeira dose e reforço de idosos em atraso, gestantes e puérperas (sem agendamento) - pedestre - (8h às 17h)

▪️ UPA Dr. Domingos Viggiano (UPA Jardim América): Praça C-201, 2-82 - Jardim América, Goiânia - GO