Adolescentes acima de 12 anos sem comorbidades já podem se imunizar contra a Covid-19, em Goiânia. O anúncio foi feito pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos) por meio de suas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (30). O gestor informou ainda que para este público é necessário fazer o agendamento.

Na postagem Rogério contou que mais de 22 mil adolescentes já receberam a primeira dose na capital.

Pessoal, estamos abrindo a vacinação para a galerinha de 12 anos ou mais. Já aplicamos a primeira dose em mais de 22 mil adolescentes. Com esta ampliação, vamos garantir proteção para todos os goianienses que podem ser imunizados. Para este público, é necessário o agendamento. — Rogério Cruz (@rogerioodacruz) September 30, 2021

Balanço vacinação

Segundo balanço da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) até 8h30 de hoje a capital já tinha recebido 1.828.820 doses e aplicado 1.609.873. Em primeira dose, 83,51% da população acima de 18 anos já foi imunizada.

Com segunda dose ou dose única, o índice de imunizados acima de 18 anos na capital é de 51,27%. De acordo com os dados, o município já aplicou 10.951 doses de reforço e 22.150 adolescentes de 12 a 17 anos já foram imunizados com primeira dose.

