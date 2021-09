Os moradores de Goiânia com idade acima de 18 anos e que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 terão os próximos três dias para procurar um dos 19 postos de vacinação disponíveis pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para aplicação do imunizante sem a necessidade de agendamento.

A nova estratégia tem foco nos moradores que ainda não conseguiram agendar a vacina pelo aplicativo ou não têm meios de transporte para receber o imunizante no drive-thru. Reportagem do POPULAR mostrou que em bairros da periferia, moradores têm dificuldades e estão com vacina atrasada há mais de quatro meses.

Conforme o titular da SMS, Durval Pedroso, nos próximos três dias serão disponibilizadas senhas a partir das 8h e serão respeitadas a capacidade de vacinação de cada unidade de saúde. “A vacinação será por ordem de chegada no local e distribuiremos senhas de acordo com o número de doses disponíveis”, explica o secretário, acrescentando que ao comparecer ao local deve-se evitar aglomeração e cumprir as medidas sanitárias. Para a vacinação, são exigidos documento original com foto, CPF e comprovante de endereço de Goiânia.

O drive-thru do shopping Passeio das Águas continua aplicando a primeira dose sem agendamento, com a capacidade de atendimento para 2 mil senhas e o horário de funcionamento será a partir das 8h. No caso das gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto), o atendimento continua no Centro Municipal de Vacinação, que também está disponível para a imunização de idosos com o reforço vacinal em atraso.

Aqueles que precisam tomar a segunda dose, com data prevista para o dia 9 de setembro ou em atraso, contam com nove locais para completar o esquema vacinal.

Confira os locais de vacinação:

1ª dose – modalidade drive-thru – sem agendamento

Horário de funcionamento a partir das 8h, com a disponibilização de 2 mil senhas

– Drive-thru do shopping Passeio das Águas: Avenida Perimetral Norte, 8303, Vila Jardim São Judas Tadeu

1ª dose – modalidade pedestre – sem agendamento

Horário de funcionamento das 8h às 17h, com a disponibilização de senhas

– CS Parque Amazônia: Praça José Rodrigues de Morais Neto, s/n, Parque Amazônia

– CS Cidade Jardim Michelle Muniz do Carmo: Praça Abel Coimbra, s/n, Cidade Jardim

– CS Parque Industrial João Braz: Rua Rodrigues Alves, Qd. 52 Lt. 14/15, Pq. Industrial João Braz

– Ciams Novo Horizonte: Rua, Av. Eng. José Martins Filho, s/n, Novo Horizonte

– USF Residencial Itaipu: Rua RI-8 com RI-31, Qd. 107 Lt. 19/20, Residencial Itaipu

– USF Condomínio das Esmeraldas: Rua 17, Qd. 39 Lt. 4, s/n, Condomínio das Esmeraldas I

– USF Vila Mutirão: Avenida do Povo, Q. D, Vila Mutirão

– USF Jardim Curitiba: Rua JC-22, Área Verde, Jardim Curitiba II

– USF Boa Vista: Avenida dos Ipês, Qd.2 Lt. Área, Bairro Boa Vista

– USF Leste Universitário: Rua 218, Qd. A-2 Lt. 10, Setor Leste Universitário

– USF Criméia Oeste: Avenida Goiás Norte, Setor Criméia Oeste

– USF Vera Cruz II: Av. Leopoldo de Bulhões, s/n, Conj. Vera Cruz II

– USF Cerrado IV: Rua das Paineiras, APM-6, Qd. 21, Jardins do Cerrado IV

– USF Recanto das Minas Gerais Militão R. de Araújo: Rua Sienna, APM-1, Jardim Maria Helena

– UPA Novo Mundo: Av. New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo

– UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia: Rua DF-02 c/ Rua DF-18, Lt 14, Chácara do Governador

– Sest/ Senat: Av. Castelo Branco, s/n, São Francisco

1ª e 2ª doses às gestantes e puérperas – sem agendamento

O atendimento às duas doses para gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto) continua no Centro Municipal de Vacinação (CMV), localizado no setor Pedro Ludovico. O funcionamento é de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

– Centro Municipal de Vacinação: Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, Qd. 216-A Lt. 05, Setor Pedro Ludovico

2ª dose da Astrazeneca – sem agendamento

Modalidade pedestre às pessoas que estão com datas previstas no cartão de vacinação para o dia 9 setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 17h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z. Na Área I da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) o atendimento é até às 16h.

– USF São Francisco: Av. das Palmeiras, s/n, Bairro São Francisco

– Área I da PUC: Rua 235, 722, Setor Leste Universitário

– Clube da Caixa Econômica/APCEF-GO: Av. T-1, 1155, Qd. 53, Setor Bueno

– Centro Social Imaculada Conceição: Praça Washington, s/n, Qd. 176 Lt. 15, Jd. Novo Mundo

– Igreja de Cristo em Células: Rua FN-02, Área 2, Setor Fonte Nova

– Núcleo Socioambiental do Puama: Rua D-1, 49, Novo Horizonte

– Salão Comunitário Jesus Bom Pastor: Rua Porto Alegre (ao lado do CSF Guanabara I)

2ª dose da Coronavac – sem agendamento

Modalidade pedestre às pessoas que estão com datas previstas no cartão de vacinação para até o dia 9 de setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 17h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z.

– Salão Comunitário Jesus Bom Pastor: Rua Porto Alegre (ao lado do CSF Guanabara I)

– Centro Social Imaculada Conceição: Praça Washington, s/n, Qd. 176 Lt. 15, Jd. Novo Mundo

– Clube da Caixa Econômica/APCEF-GO: Av. T-1, 1155, Qd. 53, Setor Bueno

2ª dose da Pfizer – sem agendamento

Modalidade pedestre às pessoas que estão com datas previstas no cartão de vacinação para até o dia 9 de setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 17h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z. Na Área I da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) o atendimento é até às 16h.

– Área I da PUC: Rua 235, 722, Setor Leste Universitário

– Ciams Urias Magalhães: Entre as ruas Guajajara, Caritos Madeiras e Paranaíba, s/n, Setor Urias Magalhães

– USF São Francisco: Av. das Palmeiras, s/n, Bairro São Francisco

– USF Santa Rita: Av. Americano do Brasil, s/n, Parque Santa Rita

– Centro Social Imaculada Conceição: Praça Washington, s/n, Qd. 176 Lt. 15, Jd. Novo Mundo

– Igreja de Cristo em Células: Rua FN-02, Área 2, Setor Fonte Nova