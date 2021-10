Os alunos do 5º e 9º anos da rede municipal de ensino de Goiânia deverão retornar às aulas 100% presenciais ainda na primeira semana de novembro. A informação foi confirmada na manhã desta quarta-feira (27) pelo secretário Welliton Bessa. Os estudantes dessas etapas farão, no fim do mês, a prova do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Outra alteração confirmada pelo secretário é o retorno de 100% dos alunos no ensino presencial em janeiro de 2022, inclusive infantil. As demais séries devem ter ocupação total até o fim de 2021. Decreto publicado no Diário Oficial do Município autoriza a mudança.

A retomada, segundo Bessa, será escalonada. Em relação aos protocolos sanitários, será mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras, mas será eliminado o distanciamento mínimo em vigor, que é de 1 metro entre as cadeiras dos alunos e de 2 metros entre estudantes e professores.