O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, anunciou neste sábado (14) a vacinação de pessoas com 25 anos ou mais na capital. De acordo com o Cruz, o agendamento deve ser feito no aplicativo ou site da prefeitura. Ainda conforme o gestor, o drive-thru do Passeio das Águas também vacinará a nova faixa etária já a partir de segunda-feira, 16.

"A garotada de 25 anos está convocada! A partir de segunda-feira todos que assistiram teletubbies estão convidados para o drive-thru do Passeio das Águas. Também está aberto o agendamento para vacinação na quinta e sexta-feira desta semana. Não dê mole para a Covid-19. Agende e proteja a si e a toda a coletividade!", escreveu o prefeito em suas redes sociais.