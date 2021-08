O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos,) utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (18) para anunciar que a faixa etária para vacinação contra Covid-19 foi reduzida para 18 anos ou mais.

Os moradores da capital já podem fazer o agendamento para esta quinta-feira (19) pelo site da administração municipal ou pelo aplicativo Prefeitura 24h. Outra opção é procurar o drive-thru no Shopping Passeio das Águas. As senhas começam a ser distribuídas a partir das 8h.

O prefeito também anunciou que no sábado (21) a Secretaria de Saúde de Goiânia (SMS) vai realizar um dia voltado para vacinação com 23 mil doses disponibilizadas em mais de 40 pontos espalhados por toda a cidade, o maior número de doses aplicadas em um único dia.

Até o momento, a SMS já aplicou 1.176.263 doses, sendo 781.659 de primeira dose, o que representa 66,86% da população acima de 18 anos, e 394.604 do reforço equivalente a 33% da população de mesma faixa etária.

Segunda Dose

A aplicação de segunda dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer para pessoas com data marcada até o dia 24 de agosto está sendo oferecida em 8 postos de vacinação. Para a aplicação da Coronavac em atraso, está disponível a Paróquia Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Santo Expedito, no Jardim América. Não há necessidade de agendamento para o recebimento da segunda dose dos imunizantes que também ocorre das 8h às 17h, exceto a Área 1 da PUC Goiás que funciona até às 16h.

Vacinação gestantes, puérperas e idosos em atraso

A sala de vacinação do Ciams Dr. Domingos Viggiano (Ciams Jardim América) atende gestantes e puérperas (mulheres com 45 dias após o parto) e idosos que estão com atraso na primeira e segunda dose. A unidade funciona das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento.

Confira os pontos de vacinação:

1° dose – grupos prioritários – por agendamento

Local: CSF Leste Universitário: R. 218 - Setor Leste Universitário, Goiânia – GO



2° dose – Vacina AstraZeneca para pessoas com data marcada até o dia 24 de agosto e em atraso – sem agendamento – por ordem alfabética

-Iniciais de A a L: atendimento das 08h às 12h

-Iniciais de M a Z: atendimento das 12h às 17h

Locais:

-Distrito Sudoeste:

Núcleo Socioambiental do Puama: Residencial Celina Park

-Distrito Noroeste:

Igreja de Cristo em Células: Rua FN-02, Area 02, Setor Fonte Nova

-Distrito Oeste:

CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo de Bulhões, s/n - Conj. Vera Cruz

-Distrito Leste:

Centro Social Imaculada Conceição: Quadra 176 - Lote 15, Praça Washington, S/N - Jardim Novo Mundo

-Distrito Sul:

Paróquia Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Santo Expedito: Rua C - 148, nº 875, Jardim América

-Distrito Norte:

Salão Comunitário Jesus Bom Pastor (ao lado do CSF Guanabara I)



2° dose – Vacina Pfizer para pessoas com data marcada até dia 24 de agosto e em atraso – sem agendamento

- Iniciais de A a L: atendimento das 08h às 12h

- Iniciais de M a Z: atendimento das 12h às 16h

Locais:

-Distrito Sudoeste:

CSF Parque Santa Rita: Rua SR 1, 290 - Parque Santa Rita, Goiânia – GO

-Distrito Campinas-Centro:

Área I da PUC: Rua 235, 722 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO

-Distrito Oeste:

CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo de Bulhões, s/n - Conj. Vera Cruz

-Distrito Leste:

Centro Social Imaculada Conceição: Quadra 176 - Lote 15, Praça Washington, S/N - Jardim Novo Mundo.

-Distrito Norte:

Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajara Entre Ruas Caritos Madeiras E Paranaíba S/n, Setor Urias Magalhães

-Distrito Noroeste:

Igreja de Cristo em Células: Rua FN-02, Área 02, Setor Fonte Nova.



2° dose – Vacina Coronavac em atraso – sem agendamento

Local: Paróquia Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Santo Expedito: Rua C - 148, nº 875, Jardim América.

1 ° dose e reforço de idosos em atraso, gestantes e puérperas - pedestre - sem agendamento

Local: UPA Dr. Domingos Viggiano (UPA Jardim América): Praça C-201, 2-82 - Jardim América, Goiânia - GO