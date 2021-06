Atualizada às 11h32.

Goiânia ampliou para a faixa etária de 45 anos sem comorbidades a vacinação contra a Covid-19. O imunizante será ofertado em 27 postos de vacinação e é necessário agendamento por meio do aplicativo Prefeitura 24 horas. As agendas já estão liberadas. O imunizante também será ofertado por demanda espontânea no drive thru do Shopping Passeio das Águas.

A informação foi divulgada, na manhã desta sexta-feira (25), pelo secretário Durval Pedroso, durante a vacinação da primeira dama de Goiânia, Thelma Cruz. A ampliação acontece após a capital receber mais uma remessa com 22.860 doses de imunizantes.

>> Receba gratuitamente em seu whatsapp notícias de Goiás sobre vacinação, Covid-19, decretos e outras informações relevantes. Clique. <<

Veja os locais e horários de vacinação:

● CIAMS Novo Horizonte: Rua, Av. Eng. José Martins Filho, s/n - Vila Novo Horizonte

● UPA Chácara do Governador: Av Padre Monte, s/n Lotes 12, Rua L-13

● CSF Pq Santa Rita: Rua SR 1, 290 - Parque Santa Rita, Goiânia - GO

● CSF Residencial Itaipu: R. RI 9, 08 - Qd 107 - Residencial Itaipú, Goiânia - GO

● CSF Boa Vista: Av. dos Ipês, 1656 - Boa Vista, Goiânia - GO

● CSF Novo Planalto: R. Amadeus - Res. Mansoes Paraiso, Goiânia - GO

● CSF Vila Mutirão: Avenida do Povo Qd. D - Vila Mutirão, Goiânia - GO

● CS Cidade Jardim: Praça Abel Coimbra, 350 - Cidade Jardim, Goiânia - GO

● CSF Leste Universitário: R. 218 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO

● CS Marinho Lemos: Av. Armando de Godoy, s/n - Setor Negrão de Lima

● CSF Guanabara I: R. Porto Alegre, 44 - Jardim Guanabara, Goiânia - GO

● Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajara Entre Ruas Caritos Madeiras E Paranaíba S/n, Setor Urias Magalhães

● CSF São Francisco: Av. das Palmeiras, Bairro - s/n - São Francisco, Goiânia - GO

● CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo de Bulhões, s/n - Conj. Vera Cruz, Goiânia - GO

● CS Parque Industrial João Braz: R. Rodrigues Alves, s/n - Parque Industrial Joao Braz, Goiânia

● CSF Cerrado IV: Rua Das Paineiras Apm 06 Qd 21 Lt 0 Residencial Jardim Do Cerrado IV, Goiânia - GO

● UPA Jardim Novo Mundo: Av. New York, 667-569 - Jardim Novo Mundo, Goiânia - GO

● CSF Recanto das Minas Gerais: Rua Siena, s/n - St. Recanto das Minas Gerais, Goiânia - GO

● UPA Dr. Domingos Viggiano (UPA Jardim América): Praça C-201, 2-82 - Jardim América, Goiânia - GO

● CS Parque Amazônia: Praça José Rodrigues De Morais Neto S/nº Parque Amazônia.

● Escola Municipal Francisco Matias: R. Carlos Gomes - Parque Anhanguera, Goiânia - GO

● Escola Municipal Lions Clube Bandeirante: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá, Goiânia-GO

● Escola Municipal Coronel José Viana: Rua CM7 - St. Cândida de Morais, Goiânia - GO

● Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais: Av. Uruguaiana - Jardim Novo Mundo, Goiânia - GO

● Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros: Rua Caiapônia, 240 - Jardim Guanabara I, Goiânia

● Escola Rotary Goiânia Oeste: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19, Jardim América, Goiânia – GO

Grupos prioritários e pessoas a partir de 45 anos, sem comorbidades

por agendamento - pedestres - (08h às 17h)

● Área I da PUC: R. 235, 722 - Setor Leste Universitário

Pessoas a partir de 45 anos, sem comorbidades

sem agendamento - drive thru - (08h às 15h)

● Shopping Passeio das Águas: Av. Perimetral Norte, 8303 - Fazenda Caveiras, Goiânia - GO

Gestantes sem comorbidades, lactantes e puérperas

sem agendamento - pedestre - (08h às 17h)

● Área I da PUC: R. 235, 722 - Setor Leste Universitário

Somente pessoas que estejam com a segunda dose da Coronavac atrasada

segunda dose - pedestre - sem agendamento

Primeira dose em pessoas sem comorbidades a partir de 50 anos ou reforço dentro do prazo indicado não serão atendidos neste local. Atendimento das 08h às 17h

- UPA Jd América:

Praça C-201, 2-82 - Jardim América