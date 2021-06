Nesta sexta-feira (4), pós-feriado de Corpus Christi, Goiânia segue com a vacinação contra a Covid-19 em grupos prioritários, e em pessoas com 58 e 59 anos de idade. Além disso, a segunda dose do imunizante continua sendo aplicada em idosos que estão com o reforço em atraso.

A vacinação está sendo realizada entre 8h e 17h, em 30 postos espalhados pela capital. Todos os grupos precisam agendar a vacinação por meio do aplicativo "Prefeitura 24 horas" - disponível para Android e iOS – no qual o morador pode escolher o horário e o ponto de vacinação mais próximo de sua casa.

Documentos 1ª dose

Para as pessoas dentro da faixa etária sem comorbidades, é necessário apresentar CPF, documento de identificação com foto e data de nascimento e comprovante de endereço. Os profissionais da saúde precisam apresentar ainda a autodeclaração assinada e comprovante de atuação (crachá, contrato de trabalho, contracheque ou carteira de trabalho).

Já as pessoas com doenças preexistentes devem apresentar um dos seguintes documentos: laudo médico com a indicação da comorbidade; formulário disponível no site da prefeitura, carimbado e assinado pelo médico; prescrição médica de vacinação com indicação da comorbidade; ou relatório da equipe de atenção primária com a cópia do prontuário do paciente.

Documentos 2ª dose

Idosos que estiverem com o reforço em atraso podem dirigir-se até um dos postos destinados a esse grupo, levando documento pessoal com foto, CPF e o comprovante da primeira aplicação. Não há necessidade de agendamento.