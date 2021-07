Cidades Goiânia amplia faixa etária para 44 anos em vacinação contra Covid-19 Retomada da aplicação da primeira dose do imunizante contra a Covid-19 por faixa etária na capital ocorre um dia depois de ter sido paralisada e conta com extensão

A vacinação contra a Covid-19 por faixa etária em Goiânia foi ampliada nesta sexta-feira (2) para as pessoas com 44 anos ou mais junto com o retorno da aplicação da primeira dose na população geral, que estava paralisada por conta da falta de doses. O mesmo aconteceu nas cidades da região metropolitana da capital e do interior. Nesta quinta-feira (1º) tem a vacinação ...