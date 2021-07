A Prefeitura de Goiânia ampliou a faixa etária de vacinação contra a Covid-19 para pessoas com idade a partir dos 39 anos. A vacinação irá ocorrer por agendamento em 16 unidades de saúde diferentes e sem agendamento no drive-thru do Passeio das Águas nesta terça-feira (13) e quarta-feira (14).

No drive-thru, serão administradas 4 mil doses remanescentes da maratona de vacinação que ocorreu no último sábado (10), onde 6,5 mil doses foram aplicadas. Até então, o drive funcionava entre 8 e 15 horas. Entretanto, nesses dois dias, serão distribuídas 2 mil senhas por dia a partir das 8 horas. “O intuito é organizar melhor o funcionamento do drive”, explica Luana Ribeiro, secretária executiva da Secretaria Municipal de Saúde.

Nas outras 16 unidades de saúde, onde a vacinação será feita por agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas, a vacinação acontece entre 8 e 17 horas. “Temos 6 mil vagas disponíveis”, aponta Luana. Para se vacinar é necessário levar documento de identificação e comprovante de endereço de Goiânia.

Segunda dose

A capital também continuará aplicando a segunda dose ao longo de todo o mês de julho. Nesta terça, poderão receber o reforço às pessoas com a segunda dose da AstraZeneca prevista para o dia 19 de julho.

A vacina está disponível em sete escolas diferentes, além da Área I da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), no Setor Leste Universitário, e do Salão Comunitário, ao lado do Centro de Saúde da Família (CSF) Guanabara I, das 8 às 16 horas. Não é necessário fazer agendamento.

Unidade excepcional

Gestantes sem comorbidades, puérperas residentes em Goiânia e idosos com segunda dose em atraso seguem sendo atendidos no Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (Ciams) Dr. Domingos Viggiano, no Jardim América, sem agendamento. Informações mais detalhadas e endereços estão disponíveis no site da Prefeitura.

Confira os locais de aplicação da primeira dose (há necessidade de agendamento):

Ciams Novo Horizonte

CSF Parque Santa Rita

CSF Residencial Itaipu

CSF Vila Mutirão

CS Cidade Jardim

CSF Leste Universitário

CSF Crimeia Oeste

Ciams Urias Magalhães

CSF São Francisco

CSF Vera Cruz II

CS João Braz

CSF Cerrado IV

UPA Chácara do Governador

UPA Novo Mundo

CSF Recanto das Minas Gerais

CS Parque Amazônia

Confira os locais de aplicação da segunda dose (não há necessidade de agendamento):

Escola Municipal Francisco Matias

Escola Municipal Lions Clube Bandeirante

Escola Municipal Coronel José Viana

Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais

Escola Rotary Goiânia Oeste

Salão Comunitário (ao lado do CSF Guanabara I)

Área I - PUC Goiás