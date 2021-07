A Prefeitura de Goiânia anunciou, na manhã desta quinta-feira (29), a ampliação da faixa etária de vacinação contra a Covid-19 para os 33 anos de idade. Entretanto, as vagas para agendamento já estão esgotadas e, por enquanto, a aplicação da primeira dose por idade ocorrerá apenas no drive-thru do shopping Passeio das Águas. A Secretaria Municipal de Saúde reiterou que há garantia de doses até o próximo sábado (31) na modalidade sem agendamento.

Os demais grupos, e as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da Astrazeneca e Pfizer, permanecem sendo atendidos conforme os horários e locais divulgados mais cedo pelo O POPULAR.