Cidades Goiânia amanhece com garoa e frio nesta quarta (23) Inmet emite alerta amarelo com chuvas e ventos intensos

A manhã desta quarta-feira (23), em Goiânia, foi de garoa e frio. Na rua, as sombrinhas voltaram a fazer companhia aos pedestres. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para hoje é de mínima de 20°C e máxima de 31°C, sendo a umidade máxima de 80% e mínima de 50%. Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas também são esperadas para o di...