Goiânia ainda tem mais de 33 mil idosos sem vacinação

Cerca de 33,4 mil pessoas com mais de 60 anos ainda precisam ser vacinadas com a primeira dose contra o coronavírus (Sars-CoV-2) em Goiânia. A remessa prevista para chegar em Goiás na madrugada desta sexta-feira (16) deverá ser suficiente para aplicar a primeira dose em cerca de 18 mil pessoas deste grupo, de acordo com levantamento do POPULAR.De acordo com o governo estadual, nes...