Cidades Goiânia aguarda chegada de doses para concluir vacinação das pessoas com mais de 60 anos Aparecida, Rio Verde e Anápolis também seguem com mesma faixa etária

Goiânia planeja concluir a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 60 anos ou mais nesta semana. Com a chegada de novas doses, outras cidades também pretendem intensificar a vacinação para seguir com o Plano Nacional de Imunização (PNI), que agora prevê a cobertura vacinal de pessoas com comorbidades. Até lá, a capital segue com dois postos de atendimento em drive thru, ...