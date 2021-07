A Prefeitura de Goiânia começa na sexta-feira (9) a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com idade a partir de 43 anos. A Secretaria Municipal de Saúde retirou, na tarde desta quinta (8), 47 mil imunizantes da Pfizer na Central da Rede de Frio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO). O agendamento será pelo aplicativo Prefeitura 24 horas.

A vacinação ocorrerá em 16 unidades de saúde do município, das 8h às 17h. Conforme a Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) n° 100/2021, 100% das doses de vacina contra COVID-19 serão destinadas para a população geral, em ordem decrescente. Somente idosos, gestantes e puérperas poderão se vacinar independente da faixa etária na capital. Eles seguem sendo atendidos no Ciams Dr Domingos Viggiano (antigo Ciams Jardim América).

Segunda dose

Nesta sexta, Goiânia também segue a aplicação da segunda dose das vacinas Astrazeneca e Coronavac em pessoas que estão com o reforço marcado para os dias 14 e 15/07. Pela manhã, será atendido quem tem nome com iniciais de A a L e, à tarde, de M a Z. Para atender esse público foram disponibilizados sete locais, sendo cinco escolas, a Área I da PUC e um salão comunitário. Atendimento das 8h às 16h, sem agendamento. Veja os locais de vacinação abaixo:

As vacinas Pfizer fazem parte de um lote que chegou à tarde, com 87.750 doses. Todas são para aplicação da primeira aplicação, de acordo com orientação do Ministério da Saúde. Goiânia só conseguirá retomar a vacinação porque a SMS buscou os imunizantes. Os demais municípios começam a receber o carregamento amanhã. Segundo o governador Ronaldo Caiado (DEM), mais 29.200 unidades da CoronaVac, do Instituto Butantan chegam na manhã de sexta. Essas serão divididas em primeira e segunda doses.

Confira os locais de vacinação:



Primeira dose: atendimento na modalidade pedestre, das 8h às 17h, por agendamento:

- CIAMS Novo Horizonte

- CSF Pq Santa Rita

- CSF Residencial Itaipu

- CSF Vila Mutirão

- CS Cidade Jardim

- CSF Leste Universitário

- CSF Crimeia Oeste

- Ciams Urias Magalhães

- CSF São Francisco

- CSF Vera Cruz II

- CS João Braz

- CSF Cerrado IV

- UPA Chácara do Governador

- UPA Novo Mundo

- CSF Recanto das Minas Gerais

- CS Parque Amazônia

- UPA Jardim América

Segunda dose (AstraZeneca e Coronavac): Atendimento na modalidade pedestre, sem agendamento, das 8h às 16h:



- Escola Municipal Francisco Matias

- Escola Municipal Lions Clube Bandeirante

- Escola Municipal Coronel José Viana

- Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais

- Escola Rotary Goiânia Oeste

- Salão Comunitário (ao lado do CSF Guanabara I)

- Área I da PUC Goiás



Gestantes sem comorbidades, puérperas (até 45 dias após o parto) residentes em Goiânia e idosos com segunda dose em atraso continuam sendo atendidos no Ciams Dr. Domingos Viggiano (antigo Ciams Jardim América), sem agendamento.