Cidades Goiânia abre três pontos de vacinação contra Covid-19 nesta quinta-feira (24) Somente as gestantes sem comorbidades, atendidas na PUC, continuam sendo vacinadas por demanda espontânea

A partir desta quinta-feira (24), funcionarão três pontos de vacinação contra Covid-19 em Goiânia. Sendo eles: Upa Dr. Paulo Garcia, antigo Cais Chácara do Governador, Ciams Novo Horizonte e Área-I da PUC Goiás. O atendimento será das 9h às 16h. Continuam sendo vacinadas as pessoas com 50 anos ou mais, além de trabalhadores da educação (ensinos infant...