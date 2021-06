Quatro novos postos de vacinação contra a Covid-19 serão abertos pela Prefeitura de Goiânia nesta quarta-feira (30). Serão atendidos grupos prioritários determinados pelo Ministério da Saúde, grávidas, lactantes, puérperas e pessoas a partir de 45 anos, sem comorbidades. O atendimento será das 8h às 17h. A dispensa de agendamento ocorrerá apenas para grávidas e puérperas.

>> Receba gratuitamente em seu whatsapp notícias de Goiás sobre vacinação, Covid-19, decretos e outras informações relevantes. Clique. <<

Pessoas a partir de 45 anos, sem comorbidades, e grupos prioritários devem agendar seu atendimento em três unidades, por meio do aplicativo Prefeitura 24 horas. No grupo prioritário passam a ser incluídas lactantes com bebês de até seis meses e profissionais da imprensa que residam em Goiânia. Todos esses só serão atendidos por agendamento.

Já gestantes e puérperas que moram na capital passam a ter a UPA Dr. Domingos Viggiano (UPA Jardim América) como ponto fixo de vacinação, sem agendamento. A unidade também segue destinada ao atendimento daqueles que estão com a segunda dose em atraso.

Veja como estão definidos os pontos de vacinação:

Grupos prioritários (incluindo profissionais da imprensa e lactantes) e pessoas a partir de 45 anos, sem comorbidade - por agendamento:

UPA Jardim Novo Mundo

Centro de Saúde Parque Amazônia

Ciams Urias Magalhães

Gestantes, puérperas e pessoas que estejam com a segunda dose atrasada - sem agendamento:

UPA Dr. Domingos Viggiano (UPA Jardim América)

Não haverá atendimento na modalidade drive thru nesta quarta. Agendas para os próximos dias serão reabertas mediante a chegada de novas doses.