Cidades Goiânia abre nova etapa da vacinação Imunização de grupo com comorbidades começa com pessoas com síndrome de Down, grávidas e renais crônicos

Goiânia começa nesta quarta-feira (5) uma nova etapa da vacinação contra a Covid-19. O município dá início à imunização das pessoas com as chamadas comorbidades. As primeiras a serem vacinadas são as que têm síndrome de Down, grávidas e puérperas (mulheres que deram à luz recentemente) com comorbidades, renais crônicos que fazem diálise e portadores de deficiência per...