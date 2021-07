Pessoas a partir de 33 anos já podem agendar a vacinação contra a Covid-19 em Goiânia. Com a chegada de novas doses ao Estado neste sábado (31), a Prefeitura retomará a aplicação da primeira dose por idade a partir de segunda-feira (2), somente nos postos de saúde da capital. A Secretaria Municipal de Saúde também informou que não haverá vacinação no drive-thru do shopping Passeio das Águas, em virtude do tipo de vacina que está disponibilizada.

Trabalhadores da saúde, educação e pessoas com comorbidades ou deficiências também podem ser vacinados mediante agendamento, no CSF Leste Universitário, das 8h às 17h. Já as gestantes, puérperas e idosos em atraso podem ir até a UPA Dr. Domingos Viggiano, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento.

A aplicação da segunda dose da Astrazeneca e Pfizer, por sua vez, está sendo realizada segundo a data de aprazamento (dias 3 e 4 de agosto) e a inicial do nome (A a L: atendimento das 8h às 12h e M a Z das 12h às 16h). Para a Astrazeneca foram disponibilizadas cinco escolas municipais, mais o Centro Comunitário Jesus Bom Pastor. Já a Pfizer é aplicada em seis unidades de saúde espalhadas pela capital.