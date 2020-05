Com a confirmação de 20 novos casos do novo coronavírus (Covid-19), a quantidade de pessoas infectadas em Goiânia passou para 822 nesta quinta-feira (14). O número de óbitos permanece o mesmo: 30.

Os dados do boletim epidemiológico divulgado nesta tarde pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) detalham que, dos 822 dos pacientes com a Covid-19, 629 deles têm entre 20 e 59 anos, o equivalente a 76%. Além desses, 146 (18%) são idosos, com mais de 60 anos, e 57 infectados têm entre 0 e 19 anos na capital.

A pasta também informa que 341 pessoas já se recuperaram do coronavírus na cidade, 48 seguem em isolamento domiciliar sendo monitoradas pelas autoridades sanitárias e 16 estão internadas por decorrência do vírus.