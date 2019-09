Cidades Goiânia é a terceira capital do País em habitante por veículo A média é de 1,27 morador por meio de transporte motorizado

Com uma taxa de crescimento da frota em alta entre 2018 e 2019, saindo de 2,48% para 2,75% depois de uma elevação menor em 2017, de 1,76%, Goiânia segue na terceira posição em ranking das capitais brasileiras com a maior proporção entre população e frota. A média é de 1,27 habitante por veículo. À frente daqui estão Curitiba (média de 1,22), e Belo Horizonte, no topo, sendo ...