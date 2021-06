Sem vacinas em estoque, Goiânia, Aparecida e Anápolis suspenderam agendamentos para aplicação das primeiras doses das vacinas contra a Covid-19. Apenas quem já fez o cadastro e conseguiu marcar um horário vai ser vacinado. O governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou nesta quarta-feira (23) que quase 225 mil novas doses chegam ainda esta semana, mas a aplicação das vacinas D1 só deve retomar o ritmo na próxima semana, depois da distribuição.

>> Receba gratuitamente em seu whatsapp notícias de Goiás sobre vacinação, Covid-19, decretos e outras informações relevantes. Clique. <<

Nesta quinta (24), Goiânia vacina pessoas com 50 anos, gestantes, trabalhadores da educação, saúde e pessoas com comorbidades e deficiências. Por conta da escassez das doses, apenas três postos estarão atendendo: UPA Dr. Paulo Garcia, antigo Cais Chácara do Governador; Ciams Novo Horizonte e Área-I da PUC Goiás. O atendimento será das 9h às 16h. A capital já chegou a ter mais de 30 postos de vacina. Somente as gestantes sem comorbidades, atendidas na PUC, serão vacinadas por demanda espontânea, os demais grupos precisam fazer o agendamento.

Quem está com o reforço das vacinas Coronavac e AstraZeneca em atraso pode receber os imunizantes na UPA Dr. Domingos Viggiano, antigo Ciams Jardim América, sem agendamento. Basta levar documento com foto, CPF e comprovante da primeira dose. Em Aparecida de Goiânia, na quarta havia pouco mais de mil doses para primeira aplicação e quase 7 mil para reforço. A cidade também está vacinando apenas quem já fez o agendamento, que só será retomado após a chegada de mais vacinas.

Anápolis suspendeu a aplicação da primeira dose porque já aplicou todo o estoque de que dispunha. Para a segunda dose de CoronaVac, a aplicação continua em três pontos: Unidade de Saúde JK (drive-thru), Ginásio da UniEvangélica (pedestres) e Banco de Leite (pedestres). Já para o reforço com AstraZeneca, a vacinação será no Ginásio da UniEvangélica (pedestres).

Distribuição

Superintendência da Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), Flúvia Amorim explica que 224.980 doses chegam nesta semana e que a distribuição ocorrerá quando todas estiverem no Estado. A expectativa é que 150 mil cheguem nesta quinta e o restante, na sexta-feira (25).

Flúvia detalha que as 100 mil doses de Coronavac serão divididas entre a primeira e segunda dose, então vai atender 50 mil pessoas. Depois da deliberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que prorrogou a data de validade das vacinas da Janssen, as 50 mil doses desta marca, de aplicação única, serão destinadas aos 24 municípios goianos com mais de 50 mil habitantes, conforme definição da Comissão Intergestores Bipartite de Goiás.

Flúvia destaca que Goiás ainda deve receber mais 40 mil doses deste imunizante nos próximos dias para serem distribuídos. A superintendente ainda detalha que as doses da Pfizer também serão destinadas apenas para primeira aplicação. “Temos expectativa de que a chegada das vacinas volte a ser mais constante. Na próxima semana devemos receber mais doses da vacina Astrazeneca/Fiocruz. Reforço a importância da vacina e digo: a melhor vacina é a que está disponível. Vá aos postos e se vacine.”

Demanda por ônibus sobe 10% em Goiânia

Nos últimos dois meses, a demanda pelo serviço de transporte coletivo na Região Metropolitana de Goiânia teve alta de cerca de 10%, quando saiu de um patamar de 220 mil validações diárias para uma média de 247 mil usos a cada dia. Este é o maior patamar atingido pelo sistema desde o início do programa Embarque Prioritário, em que apenas trabalhadores de atividades consideradas essenciais têm acesso aos ônibus e terminais durante os horários de pico da manhã e da tarde.

Ainda assim, o número que vem sendo registrado nessa semana é de 9% abaixo do que estava sendo verificado no início de fevereiro, antes do programa que bloqueia o acesso de parte dos usuários. Naquela época, os ônibus, a cada dia, recebiam entre 270 mil e 280 mil validações, que é a quantidade de vezes que as catracas giram. Atualmente, o sistema metropolitano possui 122.940 usuários cadastrados no Embarque Prioritário, enquanto que 22.160 tiveram o cadastro reprovado.

Motoristas e usuários ouvidos pela reportagem contam, no entanto, que é comum o embarque indevido durante as janelas de bloqueio, até mesmo de pessoas que entram nos terminais pelas vias dos ônibus. No entanto, não há registro de quantidade de fraudes pelas empresas concessionárias ou mesmo pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC). Os trabalhadores do sistema contam ainda que verificaram na prática um aumento na demanda nos últimos dias.

A CMTC informa que, além do embarque prioritário, “a lotação de ônibus também segue decreto da Prefeitura de Goiânia e do governo estadual que autorizou o transporte de passageiros em 50% da capacidade dos ônibus, ou seja, a depender da tipologia do veículo 33 pessoas sentadas e até 18 pessoas em pé”. No entanto, não há fiscalização específica para o cumprimento deste fim. “A CMTC tem fiscais em terminais para acompanhar a operação elaborada pela equipe técnica com a saída de ônibus dentro do programado. A fiscalização de cumprimento de decreto não cabe ao órgão gestor”, esclarece o órgão.

O mesmo é informado acerca do uso de máscaras dentro dos terminais e dos ônibus, que também é uma obrigação, mas não se tem uma fiscalização sobre o fato. Até por isso, não há registros oficiais sobre veículos operando com usuários acima do que permite o decreto ou com pessoas sem máscaras. Os trabalhadores alegam que não há segurança para impedir que os passageiros entrem nos ônibus ou exigir o uso do equipamento de proteção e por isso não é feito.