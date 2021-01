Cidades Goiás volta a ficar em área de alerta laranja para chuvas perigosas nesta terça-feira (12) Esse é o terceiro dia consecutivo que o Estado entra para a zona de perigo assinalada pelo Inmet

Goiás, em quase sua totalidade, voltou a entrar nesta terça-feira (12) na área de alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que representa a possibilidade de chuvas intensas com perigoso grau de severidade. Somente algumas partes do norte goiano, na divisa com o Tocantins, estão fora da zona de perigo assinalada pelo instituto. De acordo...