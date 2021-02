Cidades Goiás: veja se sua cidade terá ponto facultativo no carnaval A entidade fez contato nos últimos dias com os 246 municípios do Estado e identificou que pelo menos 178 deles seguirão a posição adotada pelo governo estadual e que foi seguida por Goiânia, além de cidades turísticas importantes, a exemplo de Alto Paraíso, Caldas Novas e Pirenópolis

Um levantamento feito pela Associação Goiana dos Municípios obtido com exclusividade pela coluna Giro, do jornalista Caio Henrique Salgado, mostra que ao menos 72% das prefeituras goianas não decretarão ponto facultativo no carnaval por conta da pandemia de Covid-19. A entidade fez contato nos últimos dias com os 246 municípios do Estado e identificou que pelo men...