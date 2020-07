Cidades Goiás vai iniciar monitoramento da Covid-19 em 78 municípios por meio de aplicativo Caiado anunciou a medida e criticou a aplicação dos testes rápidos, devido à sua imprecisão

O governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou, nesta segunda-feira (13), em reunião com assinatura do novo decreto de abertura das atividades em Goiás, que o Estado vai iniciar um monitoramento da Covid-19 em 78 municípios iniciais por meio de um aplicativo. Segundo ele, o trabalho será realizado para que sejam feitos testes PCR-RT para rastrear as pessoas infectadas pelo v...