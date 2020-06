Cidades Goiás vai emprestar 6 mil kits para testes de coronavírus; 3 mil são para o Tocantins De acordo com o Lacen-GO, 4 mil reações para exames de RT-PCR foram requisitadas pelo Ministério da Saúde, que repassará mil para o Tocantins. Estado vizinho pediu reforço de mais 2 mil, com prazo de devolução estimado em 20 dias

O Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) vai ceder 6 mil kits para testes de novo coronavírus. Serão 4 mil kits de extração, com reagentes para o exame RT-PCR, remanejados pelo Ministério da Saúde e 2 mil emprestados para a Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins. Diretor geral do Lacen-GO, Vinícius Lemes da Silva explica que o ...