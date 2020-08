Cidades Goiás ultrapassa as 3 mil mortes por Covid-19 Dados estão disponíveis no painel da Secretaria de Estado de Saúde

Goiás ultrapassou as 3 mil mortes pelo coronavírus (Sars-Cov-2), chegando a 3.003. As informações constam no painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e foram atualizadas na manhã desta sexta-feira (28). Os dados informam ainda que a taxa de letalidade é de 2,34%, onde a maioria 59,3% eram do sexo masculino e 40,7%, do sexo feminino.