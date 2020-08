O boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), neste domingo (9), mostra que Goiás já ultrapassa a marca de 85 mil casos de Covid-19. Até aqui, 85.079 pessoas se infectaram com o vírus no Estado. Dessas, 2.020 morreram, com 12 óbitos registrados nas últimas 24 horas. No sábado (8), Goiás já havia passado de 2 mil mortes por coronavírus, enquanto o país chegou a 100 mil perdas para a pandemia.

A taxa de letalidade no Estado é de 2,37%. Ainda segundo dados da SES-GO, 76.306 pessoas se recuperaram. A Saúde, no entanto, investiga outros 145.791 casos suspeitos e 55 mortes que podem ter sido causados pela Covid-19. Outros 954 óbitos tiveram as suspeitas descartadas.

No painel Covid-19, atualizado pela secretaria, é possível ver, ainda, que apenas oito municípios goianos continuam sem casos confirmados da doença. Em 107 cidades, isto é, a maioria, há 800 casos ou mais a cada 100 mil habitantes.

As mulheres ainda são as mais infectadas (51,2%) em relação aos homens (48,7%). Já quando analisados os dados de mortes, os homens são a maior parte das vítimas (58,6%).