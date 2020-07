O Estado de Goiás contabiliza, na manhã desta sexta-feira (10), 807 óbitos por Covid-19. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) atualizados em tempo real na plataforma disponibilizada pela pasta. Os números fechados devem ser divulgados ainda nesta tarde. No total, o Estado já tem 35.138 casos confirmados e a letalidade da doença até o momento é de 2,3%. Ainda restam pelo menos 51 mortes suspeitas em análise.

De acordo com os dados da pasta, são 573 mortes de pessoas acima de 60 anos, que corresponde a 71% do total. Há também mortes de crianças e adolescentes registradas. Até o momento, são três óbitos referentes a menores de 10 anos de idade; um entre 10 e 14 e dois entre 15 e 19 anos. Do total de mortos, 56,8% são do sexo masculino (458) e 43,2% do sexo feminino (349).

Entre as pessoas que não resistiram após adoecimento pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), 317 possuíam doenças cardiovasculares; 242 tinham diabetes; 78 doenças respiratórias e 24 algum tipo de imunossupressão. A SES-GO já descartou 531 casos suspeitos. No geral, 9.747 pessoas já foram consideradas recuperadas e outros 82.956 casos estão em análise em Goiás.

Em relação aos municípios goianos, 98 das 246 cidades do Estado possuem óbitos confirmados e 9 casos suspeitos.