O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), informa que no Estado há 808 casos confirmados com a Covid-19. O número de suspeitos se aproxima de 10 mil, são 9.636 pessoas em análise, 2.602 já foram descartados. O número de mortes continua o mesmo do último boletim, são 29 óbitos confirmados. 108 amostras estão em investigação no Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO).

Segundo a SES, há 21 casos em que a cidade dos contaminados está sendo investigada. Os municípios com casos confirmados são: Águas Lindas de Goiás (12), Aloândia (1), Anápolis (44), Anhanguera (1), Aparecida de Goiânia (54), Aragoiânia (2), Avelinópolis (1), Barro Alto (1), Bela Vista de Goiás (3), Bom Jesus de Goiás (3), Caldas Novas (1), Campestre (1), Campinorte (1), Carmo do Rio Verde (3), Catalão (1), Ceres (4), Cidade Ocidental (6), Faina (1), Formosa (4), Goiandira (3), Goianira (1), Goianésia (28), Goiânia (457), Goiatuba (2), Guapó (1), Inhumas (3), Ipameri (1), Itaguaru (2), Itumbiara (10), Jaraguá (2), Jataí (7), Jesúpolis (1), Luziânia (13), Mineiros (4), Montividiu (1), Morrinhos (1), Nerópolis (5), Niquelândia (1), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Novo Gama (3), Paranaiguara (1), Paraúna (3), Pires do Rio (5), Planaltina (5), Professor Jamil (6), Rialma (6), Rio Verde (19), Santa Fé de Goiás (1), Santa Helena de Goiás (1), Santo Antônio do Descoberto (5), São Luís dos Montes Belos (2), Senador Canedo (11), Silvânia (1), Trindade (12), Uruaçu (2), Valparaíso de Goiás (14) e Vianópolis (1).

Dos óbitos, ainda existe um em que a cidade de residência da vítima não foi informada. Os 29 eram residentes dos municípios: Águas Lindas de Goiás (1), Aparecida de Goiânia (2), Goiandira (1), Goianésia (3), Goiânia (12), Luziânia (3), Paraúna (1), Planaltina de Goiás (1), Pires do Rio (1), Professor Jamil (1), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1).

O número de internações também subiu, agora são 17 confirmados internados. Sendo 5 em unidades públicas da rede estadual e 12 na rede privada. O número de pacientes internados mas sem confirmação da doença é 67, destes, 38 estão na rede pública e 29 na rede privada.