Goiás ultrapassa 700 mil casos de Covid

Passados 16 meses do registro da primeira contaminação por Covid-19, Goiás chegou nesta terça-feira (13) a 701.119 casos confirmados. É como se praticamente 10% da população do Estado tivesse contraído a doença. Nas últimas 24 horas, 3.801 novas infecções foram computadas pelos municípios goianos. De ontem para hoje foram confirmados 48 óbitos em decorrência do vír...