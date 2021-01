Cidades Goiás ultrapassa 7 mil mortes por Covid-19 Estado chega a 7.007 óbitos pelo coronavírus em 292 dias desde o primeiro registro e contabiliza 24 notificações de vítimas da pandemia por dia quando números voltam a crescer

A cada uma hora, uma família em Goiás perde um ente querido por Covid-19. O Estado chegou oficialmente a 7.007 mortes pelo coronavírus (Sars-CoV-2) na tarde desta terça-feira (12), conforme o portal da Secretaria Estadual de Saúde. Foram 292 dias desde o primeiro registro de óbito, no dia 26 de março, quando a dona de casa Maria Lopes de Souza, de 66 anos, então moradora de Luziânia, no Entorno do Distr...