Goiás ultrapassou a marca de 4,3 milhões de vacinas contra a Covid-19 após receber mais três remessas neste sábado (3). A primeira, da Pfizer, chegou ainda na madrugada, com 76.050 doses. Já pela manhã, o Estado recebeu mais dois carregamentos, com 98.800 doses da Janssen e 98.750 da AstraZeneca.

Segundo informações do governo, as vacinas da Pfizer vão ser destinadas para a primeira dose, enquanto as da AstraZeneca vão para a segunda aplicação. Os imunizantes da Janssen são de aplicação única.

Os carregamentos foram recepcionados no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia. De lá, as doses são levadas para a Central Estadual de Rede de Frio, também na capital, e, posteriormente, distribuídas para os municípios goianos.

Na manhã deste sábado, o governador Ronaldo Caiado voltou a afirmar que tem objetivo de vacinar toda a população com mais de 18 anos até o mês de setembro. Para isso, ele afirmou que o Estado quer aumentar os lotes recebidos da AstraZeneca, uma vez que o repasse de insumos do fabricante da vacina está maior.

Segundo dados do governo, Goiás já recebeu até o momento 4.301.100 vacinas contra a Covid-19. Dessas 3.117.442 foram utilizadas na imunização dos goianos, sendo 2.355.442 referentes à primeira aplicação e 761.980 à segunda.