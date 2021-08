Com mais 51 mortes confirmadas nas últimas 24 horas, Goiás chegou a 22.025 vítimas da doença nesta sexta-feira (20). O primeiro óbito em decorrência do vírus no Estado ocorreu em 26 de março de 2020.

De ontem para hoje, os municípios goianos computaram 2.667 novas contaminações, totalizando 795.357 casos da doença, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

A taxa de letalidade do vírus é de 2,77%. Ainda existem 581.783 casos e 458 óbitos suspeitos que estão em investigação pelas autoridades de saúde.

Vacinação

Levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 3.730.315 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 1.525.357 pessoas. Esses dados são preliminares e coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde.

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 6.872.710 doses de imunizantes, sendo 2.230.140 da CoronaVac, 2.982.490 da AstraZeneca, 1.508.130 da Pfizer e 151.950 da Janssen.​