Cidades Goiás ultrapassa 170 mil casos de Covid-19 com 75 mortes confirmadas nas últimas 24 horas Estado já contabilizou 3.885 óbitos desde o início da pandemia

Com 3.890 casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas, Goiás alcançou 170.338 infectados nesta terça-feira (15). No total, o número de mortes é de 3.885, sendo 75 óbitos confirmados também nas últimas 24 horas. Como há atraso nas notificações, não significa que as mortes aconteceram no mesmo período. Em todo o Estado há 216.629 suspeitas em investigação e há 2...