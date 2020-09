Nesta terça-feira (8), Goiás ultrapassou 150 mil casos confirmados de infectados pelo coronavírus (Sars-CoV-2) conforme o painel da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) atualizado às 15h20. No total, já são 150.151 casos da doença no Estado que contabiliza 3.484 óbitos confirmados. O número de pessoas recuperadas é de 140.738.

O boletim divulgado pela pasta horas antes da última atualização do painel da Covid-19 apontava 149.769 casos confirmados. A diferença do número ocorre porque o painel sofre atualizações diárias e o boletim é fechado apenas uma vez ao dia. No Estado, há 217.835 casos suspeitos em investigação. Outros 109.995 já foram descartados.

A letalidade em Goiás é de 2,33% e há 221 óbitos suspeitos que estão em investigação. No total, foram descartadas 1.273 mortes suspeitas nos municípios goianos.