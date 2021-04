Cidades Goiás ultrapassa 12 mil mortos pela Covid-19 Estado registrou 3.215 óbitos causados pela doença em um mês

Nas últimas 24 horas, Goiás confirmou a morte de 244 pessoas e alcançou nesta terça-feira (6) 12.118 vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia, em março do ano passado. Em um mês, 3.215 novos óbitos foram registrados no Estado e a taxa de mortalidade do vírus saltou de 2,16% para 2,45% nesse período. Os dados do boletim epidemiológico divulgados pela Secret...