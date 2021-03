Cidades Goiás ultrapassa 10 mil mortes por Covid-19 No início da manhã desta quinta-feira (18) o Estado já registrava 10.024 óbitos

No início da manhã desta quinta-feira (18), Goiás ultrapassou a triste marca de 10 mil mortes por Covid-19. No painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES), atualizado às 6h36, constava 10.024 óbitos pela doença, isso representa uma taxa de letalidade de 2,25%. Entre a atualização dos dados da tarde desta quarta e no início de hoje foram registradas novas 114 mortes. Das 10.024...