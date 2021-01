Cidades Goiás teve 29% de excesso de óbitos em 2020 Estado registrou 8,7 mil mortes de causas naturais a mais que o esperado até 21 de novembro. Falecimentos confirmadas de Covid-19 no mesmo período são 6,6 mil

O ano de 2020 foi marcado pelo aumento histórico de mortes naturais em Goiás, assim como no restante do Brasil, devido à pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2). Baseado nos números de óbitos de 2015 a 2019, a quantidade calculada de mortes esperadas no Estado em 2020, até 21 de novembro, era de cerca de 30 mil. No entanto, nesse período foram registrados 38,7 mil óbitos, u...