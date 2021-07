Cidades Goiás teve 29 agressões contra mulher por dia no primeiro semestre Nos primeiros seis meses de 2021 houve, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, 5,2 mil hostilidades contra mulheres. Em 2020, TJGO concedeu 16,5 mil medidas protetivas

Diariamente, 29 mulheres foram agredidas fisicamente em Goiás nos primeiros seis meses de 2021, totalizando 5,2 mil casos. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO) e apontam ainda que a cada oito dias, um feminicídio foi registrado no Estado no mesmo período. Os altos números de violência contra a mulher não apenas na polícia, mas também no Judiciário m...