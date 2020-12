Cidades Goiás terá sete superfreezers para vacina da Covid-19 Unidades, que estão em sua maioria em Goiânia, serão necessárias para guardar doses do imunizante da Pfizer e BioNTech caso ela seja escolhida pelo governo federal

A Secretaria de Saúde de Goiás espera contar com ao menos sete superfreezers capazes de armazenar a vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19. Três unidades pertencem ao Estado e as demais viriam por empréstimo, em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). O imunizante, que está na frente da fila do Mini...