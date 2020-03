O Centro de Convenções de Anápolis e outras seis unidades de saúde vão funcionar como hospitais de campanha no interior de Goiás. Juntos, eles vão ampliar a capacidade de atendimento em pelo menos 800 leitos exclusivos ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus no Estado. Em Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal, estruturas também serão montadas para atender pacientes com Covid-19, mas não o número de leitos não foi divulgado.

Dos sete hospitais de campanha planejados para o interior, além de Anápolis e Águas Lindas, contarão com abertura de leitos exclusivos os municípios de Formosa (60), Luziânia (80), Itumbiara (200), Jataí (100) e Porangatu (60).

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, pelo levantamento prévio feito por engenheiros do Estado, o Centro de Convenções de Anápolis deverá contar com 300 leitos. O local foi escolhido por ter uma boa estrutura que não está em funcionamento. “É uma área ampla, já tem cobertura, tem a parte elétrica, água e esgoto.”

Alexandrino explica que, pelo fato da estrutura ser feita em módulos, dá para estabelecer um bom fluxo de atendimento. Com uma área construída de 13.450 metros quadrados (m²), o Centro de Convenções é dividido em duas partes de 3.766m² cada e mais uma de 5.918m².

A previsão do secretário de Saúde é que as instalações fiquem prontas para receber pacientes em um prazo de 30 dias. “Goiás está se preparando bem, mas não deve achar que não precisa expandir, pois não se sabe ainda no Brasil a voracidade da pandemia.”

Águas Lindas

Em coletiva realizada na tarde de ontem, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que vai atender ao pedido do governo de Goiás para instalação de um Hospital de Campanha Modular em Águas Lindas. O governador Ronaldo Caiado (DEM) também falou sobre a medida durante uma live (transmissão ao vivo nas redes sociais).

“Agradeço ao ministro Mandetta e ao governo do presidente por nos contemplar com um Hospital Campanha que será instalado em Águas Lindas. O prefeito se colocou cem por cento à disposição. Será feito em uma área perto do esgoto, com energia elétrica, que seja acessível.”

A prefeitura da cidade diz que já está trabalhando no nivelamento do terreno. “Será no Setor Mansões Pôr do Sol, atrás do shopping da cidade. É uma área total de 10 mil m², que receberá construções modulares de 70 m², o que vai ocupar cerca de 5 mil m²”, explicou o prefeito Hildo do Candango.

“O governador tinha a proposta de fazer isso no hospital regional, que tem duas alas prontas. Porém, como não tem energia nem saneamento, ficou inviabilizado. Ele pediu urgência na terraplanagem, então começamos na manhã de hoje (ontem). Nossa equipe vai trabalhar a noite toda para entregar até meio-dia de quarta-feira (hoje), só esperando os módulos.”

Entretanto, de acordo com Alexandrino, há a possibilidade de que essa estrutura seja montada com tendas gigantes. “O ministério dará a estrutura e os equipamentos, e o Estado entrará com os profissionais.”